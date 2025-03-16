Терористи обстріляли Херсонщину: є жертви та поранені, серед них дитина

Херсонщина знову опинилася під ворожим вогнем. На жаль, є жертви та постраждалі. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

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Згідно з інформацією, ворожі війська здійснили обстріли та авіаудари по понад 30 населених пунктах регіону, зокрема постраждали Антонівка, Інженерне, Степанівка, Придніпровське, Білозерка, Велетенське, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Хрещенівка, Дудчани, Гаврилівка, Качкарівка, Новоолександрівка, Золота Балка, Зміївка, Новоберислав, Михайлівка, Берегове, Веселе, Дніпровське, Іванівка, Кізомис, Микільське, Монастирське, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Саблуківка, Токарівка, Шилова Балка, Зеленівка та обласний центр – місто Херсон.

Під ударом опинилися об'єкти критичної та соціальної інфраструктури, а також житлові квартали. Внаслідок атак пошкоджено два багатоквартирних будинки та дев’ять приватних осель. Окрім цього, ворожі снаряди знищили гаражні приміщення та цивільні автомобілі.

Найтрагічнішим наслідком обстрілів стали жертви серед цивільного населення. За останню добу через агресію загинула одна людина, ще 11 осіб отримали поранення, серед них – одна дитина.

Обстріли Херсонщини: є жертви та поранені, серед них дитина