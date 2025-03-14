Обстріли Херсонщини: є жертви та поранені, серед них дитина
Київ • УНН
Війська терористів масовано обстріляли Херсонську область, зокрема житлові квартали та інфраструктуру. Загинула одна людина, дев'ять отримали поранення.
Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину, внаслідок чого є жертви та постраждалі. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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Протягом минулої доби ворожі війська здійснили масований обстріл низки населених пунктів Херсонської області. Під ворожим вогнем опинилися десятки міст і сіл, включаючи Херсон.
Окупанти атакували житлові квартали, критичну інфраструктуру та соціальні об'єкти.
Через дані удари пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, господарські споруди, а також стільникову вежу. Окрім цього, снаряди терористів знищили цивільний автомобіль.
На жаль, атаки призвели до людських жертв – загинула одна особа, ще дев’ятеро людей отримали поранення, серед них – дитина.
Через атаки рф на Херсонщині з ранку один загиблий та четверо поранених08.03.25, 14:33 • 19087 переглядiв