Обстрелы Херсонщины: есть жертвы и раненые, среди них ребенок
Киев • УНН
Войска террористов массированно обстреляли Херсонскую область, в частности жилые кварталы и инфраструктуру. Погиб один человек, девять получили ранения.
Враг продолжает обстреливать Херсонщину, в результате чего есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки вражеские войска совершили массированный обстрел ряда населенных пунктов Херсонской области. Под вражеским огнем оказались десятки городов и сел, включая Херсон.
Оккупанты атаковали жилые кварталы, критическую инфраструктуру и социальные объекты.
Из-за данных ударов повреждены многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, а также сотовая вышка. Кроме этого, снаряды террористов уничтожили гражданский автомобиль.
К сожалению, атаки привели к человеческим жертвам – погиб один человек, еще девять человек получили ранения, среди них – ребенок.
В результате атак рф в Херсонской области с утра один погибший и четверо раненых08.03.25, 14:33 • 19065 просмотров