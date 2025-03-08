В результате атак рф в Херсонской области с утра один погибший и четверо раненых
Киев • УНН
В результате атак оккупантов на Херсонскую область один мужчина погиб от удара дрона. Еще четверо мирных жителей получили ранения в результате артиллерийских обстрелов и атак БПЛА.
В Херсонской области в результате атак российских войск сегодня один человек погиб - от удара дрона по автомобилю, еще четверо мирных жителей получили ранения в результате артиллерийских обстрелов и атак беспилотников, сообщили в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"российская оккупационная армия убила еще одного жителя Херсонщины. Ориентировочно в 8:40 в Надднепрянском враг атаковал гражданский автомобиль, сбросив на него взрывчатку с БПЛА. Смертельные ранения получил 54-летний мужчина", - написал Прокудин.
По данным ОВА, сегодня:
- Херсон. армия рф ударила из артиллерии по Днепровскому району. Из-за обстрела пострадало супружеская пара - 86-летняя женщина и 82-летний мужчина.
- Херсон. В больницу в тяжелом состоянии доставили 74-летнего херсонца, который попал под удар российского дрона. В результате взрыва мужчина получил травматическую ампутацию ноги.
- Билозерка. Около 13:30 оккупанты обстреляли Билозерку. В результате обстрела пострадал 50-летний местный житель. В момент удара он находился в доме.
Дополнение
По данным главы ОВА, накануне в области российские военные стреляли по жилым кварталам населенных пунктов, в частности повредили 4 многоэтажки и 17 частных домов. Также оккупанты разрушили сельскохозяйственное предприятие, фабрику, газопровод и частные автомобили. Сначала было известно, что из-за российской агрессии 5 человек получили ранения. Позже Прокудин сообщил об одном погибшем из-за обстрела рф накануне в Микольском. В ОВА сообщили о еще одной раненой женщине из-за российского обстрела вчера вечером в Текстильном.