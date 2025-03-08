Через атаки рф на Херсонщині з ранку один загиблий та четверо поранених

У Херсонській області в результаті атак російських війська сьогодні один чоловік загинув - від удару дрона по авто, ще четверо мирних жителів отримали поранення внаслідок артилерійських обстрілів та атак безпілотників, повідомили у суботу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

російська окупаційна армія вбила ще одного жителя Херсонщини. Орієнтовно о 8:40 в Наддніпрянському ворог атакував цивільний автомобіль, скинувши на нього вибухівку з БпЛА. Смертельні поранення отримав 54-річний чоловік", - написав Прокудін.

За даними ОВА, сьогодні:

Херсон. армія рф вдарила з артилерії по Дніпровському району. Через обстріл постраждало подружжя - 86-річна жінка та 82-річний чоловік.

Херсон. До лікарні у тяжкому стані доправили 74-річного херсонця, який потрапив під удар російського дрона. Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію ноги.

Білозерка. Близько 13:30 окупанти вкрили вогнем Білозерку. Внаслідок обстрілу постраждав 50-річний місцевий житель. В момент удару він перебував у будинку.

Доповнення

За даними голови ОВА, минулої доби в області російські військові били по житлових кварталах населених пунктів, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили сільгосппідприємство, фабрику, газопровід та приватні автомобілі.

Спочатку було відомо, що через російську агресію 5 людей дістали поранення. Згодом Прокудін повідомив про одного загиблого через обстріл рф напередодні у Микільському. В ОВА повідомили про ще одну поранену жінку через російський обстріл вчора ввечері у Текстильному.