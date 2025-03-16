Террористы обстреляли Херсонщину: есть жертвы и раненые, среди них ребенок
Киев • УНН
Вражеские войска нанесли удары по более 30 населенным пунктам Херсонщины, повреждена инфраструктура и жилые дома. Погиб один человек, 11 получили ранения.
Херсонщина снова оказалась под вражеским огнем. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Согласно информации, вражеские войска совершили обстрелы и авиаудары по более чем 30 населенным пунктам региона, в частности пострадали Антоновка, Инженерное, Степановка, Приднепровское, Белозерка, Велетенское, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Берислав, Хрещеновка, Дудчаны, Гавриловка, Качкаровка, Новоалександровка, Золотая Балка, Змиевка, Новоберислав, Михайловка, Береговое, Веселое, Днепровское, Ивановка, Кизомыс, Никольское, Монастырское, Одрадокамянка, Ольговка, Осокоровка, Саблуковка, Токаревка, Шилова Балка, Зеленовка и областной центр – город Херсон.
Под ударом оказались объекты критической и социальной инфраструктуры, а также жилые кварталы. В результате атак повреждены два многоквартирных дома и девять частных домов. Кроме этого, вражеские снаряды уничтожили гаражные помещения и гражданские автомобили.
Самым трагическим последствием обстрелов стали жертвы среди гражданского населения. За последние сутки из-за агрессии погиб один человек, еще 11 человек получили ранения, среди них – один ребенок.
Обстрелы Херсонщины: есть жертвы и раненые, среди них ребенок14.03.25, 08:09 • 25785 просмотров