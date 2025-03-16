Війська рф атакували з БПЛА Золоту Балку: загинула жінка

В результаті російських дронових ударів по с. Золота Балка на Херсонщини в неділю загинула одна людина, та ще одна дістала поранень, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, пише УНН.

Близько 10-ї години ранку окупанти атакували з БпЛА жителів Золотої Балки. Внаслідок скидання вибухівки з дрона важкі поранення дістала 67-річна жінка. На жаль, вона померла дорогою до лікарні. Мої співчуття рідним загиблої - йдеться у повідомленні.

Як повідомив очільник адміністрації, також за медичною допомогою звернувся її 70-річний чоловік, в нього вибухова травма та поранення ніг, зараз потерпілий знаходиться під наглядом медиків.

Нагадаємо

Ворожі війська здійснили удари по понад 30 населених пунктів Херсонщини, пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки. Загинула одна людина, 11 отримали поранення.