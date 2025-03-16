Войска рф атаковали с БПЛА Золотую Балку: погибла женщина

В результате российских дроновых ударов по с. Золотая Балка в Херсонской области в воскресенье погиб один человек, и еще один получил ранения, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, пишет УНН.

Около 10 часов утра оккупанты атаковали с БПЛА жителей Золотой Балки. В результате сброса взрывчатки с дрона тяжелые ранения получила 67-летняя женщина. К сожалению, она скончалась по дороге в больницу. Мои соболезнования родным погибшей