Войска рф атаковали с БПЛА Золотую Балку: погибла женщина
Киев • УНН
В результате атаки дрона на с. Золотая Балка погибла 67-летняя женщина. Ее 70-летний муж получил ранения, он госпитализирован.
В результате российских дроновых ударов по с. Золотая Балка в Херсонской области в воскресенье погиб один человек, и еще один получил ранения, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, пишет УНН.
Около 10 часов утра оккупанты атаковали с БПЛА жителей Золотой Балки. В результате сброса взрывчатки с дрона тяжелые ранения получила 67-летняя женщина. К сожалению, она скончалась по дороге в больницу. Мои соболезнования родным погибшей
Как сообщил глава администрации, также за медицинской помощью обратился ее 70-летний муж, у него взрывная травма и ранения ног, сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков.
Напомним
Вражеские войска совершили удары по более чем 30 населенным пунктам Херсонской области, повреждена инфраструктура и жилые дома. Погиб один человек, 11 получили ранения.