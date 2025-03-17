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россияне обстреляли Купянщину: есть раненые и разрушения

Киев • УНН

 • 17424 просмотра

16 марта российские войска обстреляли Купянский район Харьковской области. В результате обстрелов ранены четыре человека, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

россияне обстреляли Купянщину: есть раненые и разрушения

российская армия 16 марта атаковала Купянский район в Харьковской области. В результате обстрелов пострадали четыре человека. Об этом информирует УНН со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию (ОВА) и областную прокуратуру

Детали

Отмечается, что в воскресенье, 16 марта, примерно в 15:40 российские войска наносили удар по Купянску.

Около 15:40 российские войска нанесли удар по Купянску. В результате обстрела разрушен жилой дом

- говорится в сообщении Харьковской ОВА.

По информации городских властей, еще один удар по городу оккупанты нанесли с применением управляемой авиационной бомбы. В результате взрыва 56-летний мужчина получил ранения. От госпитализации отказался.

По данным прокуратуры, российская армия атаковала город ФАБ-500 с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) - аэродинамическим комплектом, который присоединяется к свободнопадающим авиабомбам и превращает их в управляемые авиабомбы.

Кроме того, войска рф обстреляли село Великая Шапковка, Кондрашевской громады, Купянского района.

Пострадали три человека - две женщины в возрасте 75 и 55 лет, а также 65-летний мужчина

- сообщили в прокуратуре.

Под атакой оказались жилые дома и хозяйственные помещения.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления - ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

В результате атаки дрона на с. Золотая Балка погибла 67-летняя женщина. Ее 70-летний муж получил ранения, он госпитализирован.

Террористы обстреляли Херсонщину: есть жертвы и раненые, среди них ребенок16.03.25, 06:57 • 22370 просмотров

Вита Зеленецкая

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