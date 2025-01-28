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Російський літак скинув ще одну півтонну бомбу на Бєлгородську область

Російський літак скинув ще одну півтонну бомбу на Бєлгородську область

Київ • УНН

 • 28562 перегляди

У Бєлгородській області рф біля хутора Муханівка виявили нерозірвану авіабомбу ФАБ-500, що впала з російського літака. Боєприпас приземлився за 500 метрів від житлових будинків, постраждалих немає.

Військові рф скинули ще одну півтонну авіабомбу на Білгородську область, передає УНН із посиланням на Astra.

Деталі

За даними ЗМІ, 25 січня в полі поруч із хутором Муханівка в Корочанському районі знайшли вирву від авіабомби, що не розірвалася. Вона "нештатно зійшла" з російського літака та впала за 500 метрів від житлових будинків. Пізніше з'ясувалося, що боєприпасом, що впав, виявився ФАБ-500.

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Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Таким чином, ASTRA стало відомо про щонайменше 165 випадків падіння авіабомб ФАБ в росії і на підконтрольних росії територіях України за 2024 рік, про 14 ФАБ і одну ракету, а також одну УМПБ-250 за 2025 рік.

російський літак скинув "розумну" бомбу на Бєлгородську область - ЗМІ26.01.25, 09:25 • 42508 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
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