Російський літак скинув ще одну півтонну бомбу на Бєлгородську область
Київ • УНН
У Бєлгородській області рф біля хутора Муханівка виявили нерозірвану авіабомбу ФАБ-500, що впала з російського літака. Боєприпас приземлився за 500 метрів від житлових будинків, постраждалих немає.
Військові рф скинули ще одну півтонну авіабомбу на Білгородську область, передає УНН із посиланням на Astra.
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За даними ЗМІ, 25 січня в полі поруч із хутором Муханівка в Корочанському районі знайшли вирву від авіабомби, що не розірвалася. Вона "нештатно зійшла" з російського літака та впала за 500 метрів від житлових будинків. Пізніше з'ясувалося, що боєприпасом, що впав, виявився ФАБ-500.
Обійшлося без постраждалих та руйнувань.
Таким чином, ASTRA стало відомо про щонайменше 165 випадків падіння авіабомб ФАБ в росії і на підконтрольних росії територіях України за 2024 рік, про 14 ФАБ і одну ракету, а також одну УМПБ-250 за 2025 рік.
російський літак скинув "розумну" бомбу на Бєлгородську область - ЗМІ26.01.25, 09:25 • 42508 переглядiв