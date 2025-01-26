російський літак скинув "розумну" бомбу на Бєлгородську область - ЗМІ

"Розумну бомбу" впустив російський літак на Бєлгородську область. 23 січня УМПБ-250 знайшли неподалік села Великі Кульбаки. Постраждалих та пошкоджень попередньо немає, передає УНН із посиланням на Astra.

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Кремлівська преса там описувала цю бомбу: "Бомба, а точніше сказати, керований снаряд, оснащений навігаційним модулем, інтегрованим з рульовим управлінням, декількома антенами і турбореактивною силовою установкою. Бойова частина як у стандартної авіабомби ФАБ-250. На відміну від бомб з модулями УМПК, встановленими додатково, УМПБ створювався, як "розумний" і "барражуючий". Вся електронна начинка захована під носовий обтічник, що дозволяє застосовувати снаряд-бомбу на великі відстані. На допрацьованих ФАБах усі механізми встановлені зверху, що збільшує опір повітря і знижує дальність".

Таким чином, редакції ASTRA стало відомо про щонайменше 165 випадків падіння авіабомб ФАБ в росії і на окупованих територіях України за 2024 рік, про 13 ФАБ і одну ракету, а також одну УМПБ-250 за 2025 рік.

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