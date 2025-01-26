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российский самолет сбросил "умную" бомбу на Белгородскую область - СМИ

российский самолет сбросил "умную" бомбу на Белгородскую область - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11594 просмотра

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Возле села Большие Кульбаки Белгородской области нашли российскую "умную" авиабомбу УМПБ-250. По данным Astra, это уже 165-й случай падения российских авиабомб на собственной территории.

«Умную бомбу» уронил российский самолет на Белгородскую область. 23 января УМПБ-250 нашли недалеко от села Большие Кульбаки. Пострадавших и повреждений предварительно нет, передает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

Кремлевская пресса там описывала эту бомбу: «Бомба, а точнее сказать, управляемый снаряд, оснащенный навигационным модулем, интегрированным с рулевым управлением, несколькими антеннами и турбореактивной силовой установкой. Боевая часть как у стандартной авиабомбы ФАБ-250. В отличие от бомб с модулями УМПК, установленными дополнительно, УМПБ создавался, как «умный» и «барражирующий». Вся электронная начинка спрятана под носовой обтекатель, что позволяет применять снаряд-бомбу на большие расстояния. На доработанных ФАБах все механизмы установлены сверху, что увеличивает сопротивление воздуха и снижает дальность».

Таким образом, редакции ASTRA стало известно о по меньшей мере 165 случаях падения авиабомб ФАБ в России и на оккупированных территориях Украины за 2024 год, о 13 ФАБ и одной ракете, а также одной УМПБ-250 за 2025 год.

Дроны атаковали Белгородскую область: ряд населенных пунктов остались без света26.12.24, 06:35 • 103069 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаТехнологии
fab-250FAB-250
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