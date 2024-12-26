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Дроны атаковали Белгородскую область: ряд населенных пунктов остались без света

Дроны атаковали Белгородскую область: ряд населенных пунктов остались без света

Киев  •  УНН

 • 379 просмотра

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Губернатор Белгородской области заявил об атаке беспилотников на Грайворонский округ. Из-за повреждения ЛЭП шесть населенных пунктов остались без электроснабжения.

В ночь на 26 декабря Белгородская область подверглась атаке дронов. В некоторых населенных пунктах исчез свет. Об этом написал губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков в Telegram, передает УНН.

Детали

Отмечается, что под атакой беспилотников якобы оказался Грайворонский округ, а в результате сброса взрывных устройств, мол, повреждена линия электропередачи. По словам Гладкоа, без света остались жители нескольких населенных пунктов.

Без света временно остаются жители сел Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, а также отселенные населенные пункты Безымянное и Новостроевка Вторая

- уточнил Гладков.

Он добавил, что аварийные бригады начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны рф.

Напомним,

Силы обороны Украины вернули контроль над позициями в Колесниковке на Харьковщине. В то же время российские войска достигли успехов в продвижении в нескольких районах Донецкой области.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
kharkovskaya-oblastХарьковская область
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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