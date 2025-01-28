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Российский самолет сбросил еще одну полутонную бомбу на Белгородскую область

Российский самолет сбросил еще одну полутонную бомбу на Белгородскую область

Киев  •  УНН

 • 9867 просмотра

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В Белгородской области рф возле хутора Мухановка обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500, упавшую с российского самолета. Боеприпас приземлился в 500 метрах от жилых домов, пострадавших нет.

Военные рф сбросили еще одну полутонную авиабомбу на Белгородскую область, передает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

По данным СМИ, 25 января в поле рядом с хутором Мухановка в Корочанском районе нашли воронку от неразорвавшейся авиабомбы. Она "нештатно сошла" с российского самолета и упала в 500 метрах от жилых домов. Позже выяснилось, что упавшим боеприпасом оказался ФАБ-500.

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Обошлось без пострадавших и разрушений.

Таким образом, ASTRA стало известно о по меньшей мере 165 случаях падения авиабомб ФАБ в России и на подконтрольных россии территориях Украины за 2024 год, о 14 ФАБ и одной ракете, а также одной УМПБ-250 за 2025 год.

российский самолет сбросил "умную" бомбу на Белгородскую область - СМИ26.01.25, 09:25 • 40952 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
fab-500FAB-500

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