Российский самолет сбросил еще одну полутонную бомбу на Белгородскую область
Киев • УНН
В Белгородской области рф возле хутора Мухановка обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500, упавшую с российского самолета. Боеприпас приземлился в 500 метрах от жилых домов, пострадавших нет.
Военные рф сбросили еще одну полутонную авиабомбу на Белгородскую область, передает УНН со ссылкой на Astra.
Детали
По данным СМИ, 25 января в поле рядом с хутором Мухановка в Корочанском районе нашли воронку от неразорвавшейся авиабомбы. Она "нештатно сошла" с российского самолета и упала в 500 метрах от жилых домов. Позже выяснилось, что упавшим боеприпасом оказался ФАБ-500.
Обошлось без пострадавших и разрушений.
Таким образом, ASTRA стало известно о по меньшей мере 165 случаях падения авиабомб ФАБ в России и на подконтрольных россии территориях Украины за 2024 год, о 14 ФАБ и одной ракете, а также одной УМПБ-250 за 2025 год.
российский самолет сбросил "умную" бомбу на Белгородскую область - СМИ26.01.25, 09:25 • 40952 просмотра