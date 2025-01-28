Российский самолет сбросил еще одну полутонную бомбу на Белгородскую область

Военные рф сбросили еще одну полутонную авиабомбу на Белгородскую область, передает УНН со ссылкой на Astra.

Детали

По данным СМИ, 25 января в поле рядом с хутором Мухановка в Корочанском районе нашли воронку от неразорвавшейся авиабомбы. Она "нештатно сошла" с российского самолета и упала в 500 метрах от жилых домов. Позже выяснилось, что упавшим боеприпасом оказался ФАБ-500.

Обошлось без пострадавших и разрушений.

Таким образом, ASTRA стало известно о по меньшей мере 165 случаях падения авиабомб ФАБ в России и на подконтрольных россии территориях Украины за 2024 год, о 14 ФАБ и одной ракете, а также одной УМПБ-250 за 2025 год.

российский самолет сбросил "умную" бомбу на Белгородскую область - СМИ