росіяни двічі атакували Куп'янск 8 липня: є загиблий і поранені

російська армія обстріляла місто Куп'янськ на Харківщині двічі після опівдня у вівторок, 8 липня. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє дістали поранення та гостру шокову реакцію. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.

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Зазначається що у вівторок, 8 липня близько 12:40 російські війська завдали авіаційного удару по м. Купʼянськ.

Внаслідок атаки вибухове поранення дістала 65-річна жінка - йдеться у дописі.

В прокуратурі повідомили, що пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, ворог застосував ФАБ-500.

Близько 16:10 окупанти здійснили артилерійський обстріл міста. Загинув 68-річний чоловік. Жінка 66 років зазнала гострого шоку - розказали в прокуратурі.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

Нагадаємо

У Харкові кількість постраждалих внаслідок атаки рф 7 липня на Холодногірський район зросла до 39, серед них 3 дітей. Загалом по Харківщині 1 людина загинула, 40 постраждали, ворог застосовував різні види озброєння.

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