росіяни двічі атакували Куп'янск 8 липня: є загиблий і поранені
Київ • УНН
російська армія двічі обстріляла Куп'янськ 8 липня. Внаслідок атак загинув 68-річний чоловік, 65-річна жінка отримала поранення, а 66-річна жінка зазнала гострого шоку.
російська армія обстріляла місто Куп'янськ на Харківщині двічі після опівдня у вівторок, 8 липня. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє дістали поранення та гостру шокову реакцію. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Харківської обласної прокуратури.
Деталі
Зазначається що у вівторок, 8 липня близько 12:40 російські війська завдали авіаційного удару по м. Купʼянськ.
Внаслідок атаки вибухове поранення дістала 65-річна жінка
В прокуратурі повідомили, що пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, ворог застосував ФАБ-500.
Близько 16:10 окупанти здійснили артилерійський обстріл міста. Загинув 68-річний чоловік. Жінка 66 років зазнала гострого шоку
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).
Нагадаємо
У Харкові кількість постраждалих внаслідок атаки рф 7 липня на Холодногірський район зросла до 39, серед них 3 дітей. Загалом по Харківщині 1 людина загинула, 40 постраждали, ворог застосовував різні види озброєння.
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