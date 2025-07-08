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Кількість постраждалих у Харкові після атак рф 7 липня зросла: нові дані

Київ • УНН

 • 618 перегляди

У Харкові кількість постраждалих внаслідок атаки рф 7 липня на Холодногірський район зросла до 39, серед них 3 дітей. Загалом по Харківщині 1 людина загинула, 40 постраждали, ворог застосовував різні види озброєння.

Кількість постраждалих у Харкові після атак рф 7 липня зросла: нові дані

У Харкові кількість постраждалих внаслідок атаки рф 7 липня на Холодногірський район зросла до 39, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Деталі

Зі слів голови ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів 1 людина загинула, 40 людей постраждали, у тому числі 3 дітей.

Він вказав, що ворог атакував 6 БпЛА Холодногірський район Харкова.

"У місті Харків загинула 35-річна жінка, постраждали 39 людей, серед них 3 дітей - 8-річний і 17-річний хлопці та 10-річна дівчинка", - повідомив Синєгубов оновлені дані у порівнянні з 34 постраждалими, про яких повідомлялося раніше.

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У селі Бузове Вовчанської громади, за даними голови ОВА, постраждала 73-річна жінка.

За словами Синєгубова, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 13 некерованих авіаційних ракет; 1 ракета Іскандер М/KN-23; 8 КАБ; 23 БпЛА типу "Герань-2"; 2 fpv-дрони.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у місті Харків пошкоджено 24 будинки, 19 автомобілів, 4 магазини; у Куп'янському районі пошкоджено будинок (місто Куп'янськ); у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (село Бузове).

Доповнення

7 липня ворог завдав двох цілеспрямованих ударів дронами по Харкову - у період з 05:20 по 05:40 та з 10:20 по 10:30, використовуючи 10 БпЛА, попередньо - "Герань-2", за даними прокуратури, по цивільних об’єктах у Шевченківському, Холодногірському та Слобідському районах Харкова.

Внаслідок атаки загинула 34-річна жінка.

Станом на 21:00 7 липня було відомо, що 82 людини отримали поранення або зазнали гострого шоку. Серед постраждалих - 8 дітей: чотири дівчинки та чотири хлопчики.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Синєгубов Олег Васильович
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Україна
Харків
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