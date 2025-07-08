Число пострадавших в Харькове после атак рф 7 июля возросло: новые данные

В Харькове количество пострадавших в результате атаки рф 7 июля на Холодногорский район возросло до 39, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам главы ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 7 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов 1 человек погиб, 40 человек пострадали, в том числе 3 детей.

Он указал, что враг атаковал 6 БпЛА Холодногорский район Харькова.

"В городе Харьков погибла 35-летняя женщина, пострадали 39 человек, среди них 3 детей - 8-летний и 17-летний парни и 10-летняя девочка", - сообщил Синегубов обновленные данные по сравнению с 34 пострадавшими, о которых сообщалось ранее.

Уже 71 пострадавший от утренних атак рф в Харькове, один человек умер

В селе Бузовое Волчанской громады, по данным главы ОВА, пострадала 73-летняя женщина.

По словам Синегубова, враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 13 неуправляемых авиационных ракет; 1 ракета Искандер М/KN-23; 8 КАБ; 23 БпЛА типа "Герань-2"; 2 fpv-дрона.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в городе Харьков повреждены 24 дома, 19 автомобилей, 4 магазина; в Купянском районе поврежден дом (город Купянск); в Чугуевском районе поврежден частный дом (село Бузовое).

Дополнение

7 июля враг нанес два целенаправленных удара дронами по Харькову - в период с 05:20 по 05:40 и с 10:20 по 10:30, используя 10 БпЛА, предварительно - "Герань-2", по данным прокуратуры, по гражданским объектам в Шевченковском, Холодногорском и Слободском районах Харькова.

В результате атаки погибла 34-летняя женщина.

По состоянию на 21:00 7 июля было известно, что 82 человека получили ранения или испытали острый шок. Среди пострадавших - 8 детей: четыре девочки и четыре мальчика.