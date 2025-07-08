Число пострадавших в Харькове после атак рф 7 июля возросло: новые данные

$41.730.01
49.120.05
ukenru
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие по указанию Трампа
03:46 • 21282 просмотра
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие по указанию Трампа
7 июля, 17:19 • 60257 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
Эксклюзив
7 июля, 12:46 • 74514 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
7 июля, 11:23 • 104339 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
7 июля, 08:27 • 113801 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 109766 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 203337 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 68542 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 85246 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 138513 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
5.1м/с
50%
744мм
Популярные новости
ТЦК изменят формат работы из-за российских ударов - представитель Сухопутных войск7 июля, 20:44 • 23795 просмотра
Трамп вводит новые импортные пошлины для ряда стран с 1 августа: кто попал в список7 июля, 21:39 • 44445 просмотра
Непогода меняет график движения поездов: в Укрзализныце рассказали, какие рейсы задержатся8 июля, 00:39 • 15385 просмотра
Дерзкое ограбление в Мексике: злоумышленники похитили 33 тонны золотого и серебряного концентрата02:39 • 6430 просмотра
Украину накроет жара до +39° и грозы с градом: прогноз на 8 июля04:05 • 8984 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 92878 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 81919 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов7 июля, 14:00 • 105086 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается7 июля, 13:50 • 111008 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 203309 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ольга Стефанишина
Рустем Умеров
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Венгрия
Львов
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 102135 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 291719 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 132361 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 249821 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 272606 просмотра
Актуальное
Северный поток — 2
Truth Social
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136
Сухой Су-27

Число пострадавших в Харькове после атак рф 7 июля возросло: новые данные

Киев • УНН

 • 473 просмотра

В Харькове число пострадавших в результате атаки рф 7 июля на Холодногорский район возросло до 39, среди них 3 детей. Всего по Харьковской области 1 человек погиб, 40 пострадали, враг применял различные виды вооружения.

Число пострадавших в Харькове после атак рф 7 июля возросло: новые данные

В Харькове количество пострадавших в результате атаки рф 7 июля на Холодногорский район возросло до 39, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам главы ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 7 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов 1 человек погиб, 40 человек пострадали, в том числе 3 детей.

Он указал, что враг атаковал 6 БпЛА Холодногорский район Харькова.

"В городе Харьков погибла 35-летняя женщина, пострадали 39 человек, среди них 3 детей - 8-летний и 17-летний парни и 10-летняя девочка", - сообщил Синегубов обновленные данные по сравнению с 34 пострадавшими, о которых сообщалось ранее.

Уже 71 пострадавший от утренних атак рф в Харькове, один человек умер07.07.25, 16:36 • 1812 просмотров

В селе Бузовое Волчанской громады, по данным главы ОВА, пострадала 73-летняя женщина.

По словам Синегубова, враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 13 неуправляемых авиационных ракет; 1 ракета Искандер М/KN-23; 8 КАБ; 23 БпЛА типа "Герань-2"; 2 fpv-дрона.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в городе Харьков повреждены 24 дома, 19 автомобилей, 4 магазина; в Купянском районе поврежден дом (город Купянск); в Чугуевском районе поврежден частный дом (село Бузовое).

Дополнение

7 июля враг нанес два целенаправленных удара дронами по Харькову - в период с 05:20 по 05:40 и с 10:20 по 10:30, используя 10 БпЛА, предварительно - "Герань-2", по данным прокуратуры, по гражданским объектам в Шевченковском, Холодногорском и Слободском районах Харькова.

В результате атаки погибла 34-летняя женщина.

По состоянию на 21:00 7 июля было известно, что 82 человека получили ранения или испытали острый шок. Среди пострадавших - 8 детей: четыре девочки и четыре мальчика.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Олег Синегубов
Шахед-136
9К720 Искандер
Украина
Харьков
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9