Уже 71 пострадавший от утренних атак рф в Харькове, один человек умер

В Харькове, который сегодня утром подвергся двум ударам российских войск дронами, количество пострадавших возросло до 71, один человек умер в больнице, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Сейчас количество пострадавших возросло до 71 человека, среди них 7 детей. Еще одна женщина умерла в больнице, к сожалению - написал Терехов.

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По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате ударов российских БпЛА по Харькову 7 июля в период с 5:20 до 5:45 по Шевченковскому и Слободскому районам пострадали 36 человек, среди них - четверо детей: двое братьев, в возрасте 7 и 11 лет, получили ранения от осколков стекла, у трехлетней девочки - острая реакция на стресс, у еще одной девочки трех лет - взрывное ранение и акубаротравма.

Число людей, получивших ранения или испытавших острый шок в Холодногорском районе из-за повторного удара рф, возросло до 34. Среди пострадавших двое парней в возрасте 7 и 17 лет, а также две девочки - 14 и 9 лет. У детей диагностирована острая стрессовая реакция.

"34-летняя женщина, получившая тяжелое ранение в результате атаки российских БпЛА по Холодногорскому району города Харькова, умерла в больнице", - уточнили в прокуратуре.

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