Атака рф на Запорожье: уже 20 пострадавших
Киев • УНН
В Запорожье в результате атаки рф количество пострадавших возросло до 20 человек в возрасте от 19 до 84 лет. Повреждены дома, гражданская инфраструктура, здание и общежития университета, а также транспортные средства.
В Запорожье в результате атаки рф количество пострадавших увеличилось до 20, сообщили в понедельник в Нацполиции, пишет УНН.
По состоянию на 15:10 известно о 20 раненых гражданах в возрасте от 19 до 84 лет
Сейчас в полицию, как указано, поступило 44 сообщения о получении ранений и разрушении жилья и имущества граждан.
Дополнение
Враг совершил очередной массированный обстрел Запорожья с применением БпЛА. По данным полиции, повреждены дома, объекты гражданской инфраструктуры, здание и общежития университета, а также транспортные средства граждан.
Взрывы в Запорожье 7 июля: увеличилось количество пострадавших – 17 раненых07.07.25, 13:51 • 646 просмотров