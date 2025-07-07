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Атака рф на Запорожье: уже 20 пострадавших

Киев • УНН

 • 448 просмотра

В Запорожье в результате атаки рф количество пострадавших возросло до 20 человек в возрасте от 19 до 84 лет. Повреждены дома, гражданская инфраструктура, здание и общежития университета, а также транспортные средства.

Атака рф на Запорожье: уже 20 пострадавших

В Запорожье в результате атаки рф количество пострадавших увеличилось до 20, сообщили в понедельник в Нацполиции, пишет УНН.

По состоянию на 15:10 известно о 20 раненых гражданах в возрасте от 19 до 84 лет

- сообщили в полиции.

Сейчас в полицию, как указано, поступило 44 сообщения о получении ранений и разрушении жилья и имущества граждан.

Дополнение

Враг совершил очередной массированный обстрел Запорожья с применением БпЛА. По данным полиции, повреждены дома, объекты гражданской инфраструктуры, здание и общежития университета, а также транспортные средства граждан.

Взрывы в Запорожье 7 июля: увеличилось количество пострадавших – 17 раненых07.07.25, 13:51 • 646 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Национальная полиция Украины
Запорожье
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