Атака рф на Запорожье: уже 20 пострадавших

В Запорожье в результате атаки рф количество пострадавших увеличилось до 20, сообщили в понедельник в Нацполиции, пишет УНН.

По состоянию на 15:10 известно о 20 раненых гражданах в возрасте от 19 до 84 лет - сообщили в полиции.

Сейчас в полицию, как указано, поступило 44 сообщения о получении ранений и разрушении жилья и имущества граждан.

Дополнение

Враг совершил очередной массированный обстрел Запорожья с применением БпЛА. По данным полиции, повреждены дома, объекты гражданской инфраструктуры, здание и общежития университета, а также транспортные средства граждан.

Взрывы в Запорожье 7 июля: увеличилось количество пострадавших – 17 раненых