Взрывы в Запорожье 7 июля: увеличилось количество пострадавших – 17 раненых
Киев • УНН
В результате атаки оккупантов на Запорожье 7 июля количество пострадавших возросло до 17 человек. Четверо госпитализированы, 11 получили неотложную помощь, еще двое проходят обследование.
Запорожье 7 июля атаковала оккупационная армия РФ. Последствия обстрела - разрушение или повреждение ряда зданий. Количество пострадавших по последним данным ОВА возросло до 17 человек, передает УНН.
Детали
В результате атаки оккупантов по территории Запорожья количество пострадавших возросло до 17 человек. По текущим данным, 4 человека госпитализированы. Также отмечено, что 11 людям врачи оказали неотложную помощь. Еще два человека проходят обследование.
Напомним
В понедельник, 7 июля, российские оккупанты обстреляли Запорожье. Есть попадания в жилые дома, здание университета и предприятия областного центра. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров
Несколько часов назад было известно, что количество пострадавших в результате атаки РФ на Запорожье возросло до 11.