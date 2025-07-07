Взрывы в Запорожье 7 июля: увеличилось количество пострадавших – 17 раненых

Запорожье 7 июля атаковала оккупационная армия РФ. Последствия обстрела - разрушение или повреждение ряда зданий. Количество пострадавших по последним данным ОВА возросло до 17 человек, передает УНН.

Детали

В результате атаки оккупантов по территории Запорожья количество пострадавших возросло до 17 человек. По текущим данным, 4 человека госпитализированы. Также отмечено, что 11 людям врачи оказали неотложную помощь. Еще два человека проходят обследование.

Напомним

В понедельник, 7 июля, российские оккупанты обстреляли Запорожье. Есть попадания в жилые дома, здание университета и предприятия областного центра. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров

Несколько часов назад было известно, что количество пострадавших в результате атаки РФ на Запорожье возросло до 11.