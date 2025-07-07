Атака рф на Запоріжжя: є влучання у житлові будинки та університет

У понеділок, 7 липня, російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Є влучання у житлові будинки, будівлю університету та підприємства обласного центру. Про це повідомив у Telegram начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає УНН.

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Шість ударів шахедами ворог наніс по Запоріжжю. Постраждали житлові будинки, будівля університету та підприємства обласного центру - написав Федоров.

Також чиновник опублікував фото наслідків удару по місту.

Нагадаємо

Внаслідок останньої атаки рф на Харків дронами відомо про 11 постраждалих, під завалами може бути людина.

Також УНН повідомляв, що у Дніпропетровській області постраждали троє людей, пошкоджено сільськогосподарське підприємство.