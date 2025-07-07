На Дніпропетровщині через атаку рф дронами троє постраждалих: показали наслідки
Київ • УНН
Дніпропетровська область зазнала атаки дронами, внаслідок чого у Синельниківському районі постраждали троє людей та пошкоджено сільськогосподарське підприємство. На Нікопольщині агресор застосував артилерію та безпілотники, поранивши двох людей та пошкодивши будинки.
Дніпропетровська область зазнала атаки рф дронами, у Синельниківському районі постраждали троє людей, пошкоджено сільськогосподарське підприємство, повідомили у ДСНС України та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram у понеділок, пише УНН.
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У селі Просяне Синельниківського району через ворожу атаку, як вказали у ДСНС, сталося займання в приватному житловому секторі. Вогонь охопив 1500 кв. м житлових будівель. Пожежу ліквідовано.
За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, виникла пожежа у 2 приватних будинках і їдальні. Її приборкали. "Понівечене сільськогосподарське підприємство", - зазначив Лисак.
"Внаслідок російської атаки БпЛА постраждали троє людей", - повідомили в ДСНС.
Лисак уточнив, що постраждали жінка і два чоловіки.
Зі слів Лисака, по Нікопольщині агресор застосовував артилерію і безпілотники. Під ударом були райцентр та Марганецька громада. "Поранені 66-річна жінка та 73-річний чоловік. Лікуватимуться амбулаторно. Пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда. Зайнялася гімназія - вогонь рятувальники загасили", - вказав він.
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