В Днепропетровской области из-за атаки РФ дронами трое пострадавших: показали последствия
Киев • УНН
Днепропетровская область подверглась атаке дронами, в результате чего в Синельниковском районе пострадали три человека и повреждено сельскохозяйственное предприятие. На Никопольщине агрессор применил артиллерию и беспилотники, ранив двух человек и повредив дома.
Днепропетровская область подверглась атаке РФ дронами, в Синельниковском районе пострадали три человека, повреждено сельскохозяйственное предприятие, сообщили в ГСЧС Украины и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в понедельник, пишет УНН.
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В селе Просяное Синельниковского района из-за вражеской атаки, как указали в ГСЧС, произошло возгорание в частном жилом секторе. Огонь охватил 1500 кв. м жилых зданий. Пожар ликвидирован.
По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, возник пожар в 2 частных домах и столовой. Его потушили. "Изуродовано сельскохозяйственное предприятие", - отметил Лысак.
"В результате российской атаки БпЛА пострадали три человека", - сообщили в ГСЧС.
Лысак уточнил, что пострадали женщина и двое мужчин.
По словам Лысака, по Никопольщине агрессор применял артиллерию и беспилотники. Под ударом были райцентр и Марганецкая община. "Ранены 66-летняя женщина и 73-летний мужчина. Будут лечиться амбулаторно. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка. Загорелась гимназия - огонь спасатели потушили", - указал он.
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