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Атака РФ на Запорожье: есть попадания в жилые дома и университет

Киев • УНН

 • 276 просмотра

7 июля российские оккупанты обстреляли Запорожье. Зафиксированы попадания в жилые дома, здание университета и предприятия.

Атака РФ на Запорожье: есть попадания в жилые дома и университет

В понедельник, 7 июля, российские оккупанты обстреляли Запорожье. Есть попадания в жилые дома, здание университета и предприятия областного центра. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Шесть ударов шахедами враг нанес по Запорожью. Пострадали жилые дома, здание университета и предприятия областного центра

- написал Федоров.

Также чиновник опубликовал фото последствий удара по городу.

Напомним

В результате последней атаки РФ на Харьков дронами известно об 11 пострадавших, под завалами может быть человек.

Также УНН сообщал, что в Днепропетровской области пострадали три человека, повреждено сельскохозяйственное предприятие.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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