Атака РФ на Запорожье: есть попадания в жилые дома и университет
Киев • УНН
7 июля российские оккупанты обстреляли Запорожье. Зафиксированы попадания в жилые дома, здание университета и предприятия.
В понедельник, 7 июля, российские оккупанты обстреляли Запорожье. Есть попадания в жилые дома, здание университета и предприятия областного центра. Об этом сообщил в Telegram начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Шесть ударов шахедами враг нанес по Запорожью. Пострадали жилые дома, здание университета и предприятия областного центра
Также чиновник опубликовал фото последствий удара по городу.
Напомним
В результате последней атаки РФ на Харьков дронами известно об 11 пострадавших, под завалами может быть человек.
Также УНН сообщал, что в Днепропетровской области пострадали три человека, повреждено сельскохозяйственное предприятие.