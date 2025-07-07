Вибухи у Запоріжжі 7 липня: збільшилась кількість постраждалих - 17 поранених

Запоріжжя 7 липня атакувала окупаційна армія рф. Наслідки обстрілу - руйнування або пошкодження низки будівель. Кількість постраждалих за останніми даними ОВА зросла до 17 осіб, передає УНН.

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Внаслідок атаки окупантів по території Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 17 осіб. За поточними даними, 4 людини госпіталізовано. Також зазначено, що 11 особам лікарі надали невідкладну допомогу. Ще двоє людей проходять обстеження.

Нагадаємо

У понеділок, 7 липня, російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Є влучання у житлові будинки, будівлю університету та підприємства обласного центру. Про це повідомив у Telegram начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

Декілька годин тому було відомо, що кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Запоріжжя зросла до 11.