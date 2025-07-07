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Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
08:27 • 8005 перегляди
Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
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Вибухи у Запоріжжі 7 липня: збільшилась кількість постраждалих - 17 поранених

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Внаслідок атаки окупантів на Запоріжжя 7 липня кількість постраждалих зросла до 17 осіб. Чотирьох госпіталізовано, 11 отримали невідкладну допомогу, ще двоє проходять обстеження.

Вибухи у Запоріжжі 7 липня: збільшилась кількість постраждалих - 17 поранених

Запоріжжя 7 липня атакувала окупаційна армія рф. Наслідки обстрілу - руйнування або пошкодження низки будівель. Кількість постраждалих за останніми даними ОВА зросла до 17 осіб, передає УНН.

Деталі

Внаслідок атаки окупантів по території Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 17 осіб. За поточними даними, 4 людини госпіталізовано. Також зазначено, що 11 особам лікарі надали невідкладну допомогу. Ще двоє людей проходять обстеження.

Нагадаємо

У понеділок, 7 липня, російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Є влучання у житлові будинки, будівлю університету та підприємства обласного центру. Про це повідомив у Telegram начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров

Декілька годин тому було відомо, що кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Запоріжжя зросла до 11.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
Запоріжжя
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