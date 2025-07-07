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Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
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Кількість постраждалих від атаки рф на Запоріжжя зросла до 11: показали наслідки

Київ • УНН

 • 572 перегляди

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя постраждало 11 осіб, вісім з них госпіталізовано. Російські війська завдали масованого удару БпЛА, пошкодивши житлові будинки, вищий навчальний заклад та підприємство.

Кількість постраждалих від атаки рф на Запоріжжя зросла до 11: показали наслідки

Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Запоріжжя зросла до 11, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров, тоді як ДСНС показали наслідки ворожого удару у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Наразі допомога медиків знадобилася одинадцятьом постраждалим внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Вісім людей ушпиталені, ще трьом - надана допомога на місці", - написав Федоров.

З його слів, стан постраждалих, які перебувають під наглядом лікарів, медики оцінюють, як середній.

За даними ДСНС, російські війська завдали масованого удару БпЛА по місту. 

"Приблизно о 10-й годині ворог щонайменше трьома "шахедами" поцілив про житлових кварталах безпосередньо міста Запоріжжя", - сказав Федоров в оприлюдненому відеокоментарі.

"Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, будівлю одного з вищих навчальних закладів та підприємства. Рятувальники ліквідовують осередки займання та проводять пошуково-рятувальні роботи", - зазначається у повідомленні ДСНС.

Атака рф на Запоріжжя: є влучання у житлові будинки та університет07.07.25, 11:21 • 718 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Запоріжжя
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