Кількість постраждалих від атаки рф на Запоріжжя зросла до 11: показали наслідки

Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Запоріжжя зросла до 11, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров, тоді як ДСНС показали наслідки ворожого удару у Telegram, пише УНН.

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"Наразі допомога медиків знадобилася одинадцятьом постраждалим внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Вісім людей ушпиталені, ще трьом - надана допомога на місці", - написав Федоров.

З його слів, стан постраждалих, які перебувають під наглядом лікарів, медики оцінюють, як середній.

За даними ДСНС, російські війська завдали масованого удару БпЛА по місту.

"Приблизно о 10-й годині ворог щонайменше трьома "шахедами" поцілив про житлових кварталах безпосередньо міста Запоріжжя", - сказав Федоров в оприлюдненому відеокоментарі.

"Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, будівлю одного з вищих навчальних закладів та підприємства. Рятувальники ліквідовують осередки займання та проводять пошуково-рятувальні роботи", - зазначається у повідомленні ДСНС.

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