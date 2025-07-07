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Число пострадавших от атаки рф на Запорожье возросло до 11: показали последствия

Киев • УНН

 • 375 просмотра

В результате вражеской атаки на Запорожье пострадали 11 человек, восемь из них госпитализированы. Российские войска нанесли массированный удар БПЛА, повредив жилые дома, высшее учебное заведение и предприятие.

Число пострадавших от атаки рф на Запорожье возросло до 11: показали последствия

Число пострадавших в результате атаки рф на Запорожье возросло до 11, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров, тогда как ГСЧС показала последствия вражеского удара в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Сейчас помощь медиков понадобилась одиннадцати пострадавшим в результате вражеской атаки на Запорожье. Восемь человек госпитализированы, еще троим - оказана помощь на месте", - написал Федоров.

По его словам, состояние пострадавших, находящихся под наблюдением врачей, медики оценивают как среднее.

По данным ГСЧС, российские войска нанесли массированный удар БПЛА по городу.

"Приблизительно в 10 часов враг по меньшей мере тремя "шахедами" попал по жилым кварталам непосредственно города Запорожья", - сказал Федоров в обнародованном видеокомментарии.

"В результате атаки повреждены жилые дома, здание одного из высших учебных заведений и предприятия. Спасатели ликвидируют очаги возгорания и проводят поисково-спасательные работы", - отмечается в сообщении ГСЧС.

Атака РФ на Запорожье: есть попадания в жилые дома и университет07.07.25, 11:21 • 625 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Запорожье
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