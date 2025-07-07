Число пострадавших от атаки рф на Запорожье возросло до 11: показали последствия
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Запорожье пострадали 11 человек, восемь из них госпитализированы. Российские войска нанесли массированный удар БПЛА, повредив жилые дома, высшее учебное заведение и предприятие.
Число пострадавших в результате атаки рф на Запорожье возросло до 11, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров, тогда как ГСЧС показала последствия вражеского удара в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Сейчас помощь медиков понадобилась одиннадцати пострадавшим в результате вражеской атаки на Запорожье. Восемь человек госпитализированы, еще троим - оказана помощь на месте", - написал Федоров.
По его словам, состояние пострадавших, находящихся под наблюдением врачей, медики оценивают как среднее.
По данным ГСЧС, российские войска нанесли массированный удар БПЛА по городу.
"Приблизительно в 10 часов враг по меньшей мере тремя "шахедами" попал по жилым кварталам непосредственно города Запорожья", - сказал Федоров в обнародованном видеокомментарии.
"В результате атаки повреждены жилые дома, здание одного из высших учебных заведений и предприятия. Спасатели ликвидируют очаги возгорания и проводят поисково-спасательные работы", - отмечается в сообщении ГСЧС.
Атака РФ на Запорожье: есть попадания в жилые дома и университет07.07.25, 11:21 • 625 просмотров