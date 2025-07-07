Атака рф на Запоріжжя: уже 20 постраждалих
Київ • УНН
У Запоріжжі внаслідок атаки рф кількість постраждалих зросла до 20 осіб віком від 19 до 84 років. Пошкоджено будинки, цивільну інфраструктуру, будівлю та гуртожитки університету, а також транспортні засоби.
У Запоріжжі внаслідок атаки рф кількість постраждалих збільшилася до 20, повідомили у понеділок у Нацполіції, пише УНН.
Станом на 15:10 відомо про 20 поранених громадян віком від 19 до 84 років
Наразі до поліції, як вказано, надійшло 44 повідомлення про отримання поранень та руйнування житла і майна громадян.
Доповнення
Ворог здійснив черговий масований обстріл Запоріжжя із застосуванням БпЛА. За даними поліції, пошкоджені будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, будівля та гуртожитки університету, а також транспортні засоби громадян.
Вибухи у Запоріжжі 7 липня: збільшилась кількість постраждалих - 17 поранених07.07.25, 13:51 • 700 переглядiв