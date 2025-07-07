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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Атака рф на Запоріжжя: уже 20 постраждалих

Київ • УНН

 • 594 перегляди

У Запоріжжі внаслідок атаки рф кількість постраждалих зросла до 20 осіб віком від 19 до 84 років. Пошкоджено будинки, цивільну інфраструктуру, будівлю та гуртожитки університету, а також транспортні засоби.

Атака рф на Запоріжжя: уже 20 постраждалих

У Запоріжжі внаслідок атаки рф кількість постраждалих збільшилася до 20, повідомили у понеділок у Нацполіції, пише УНН.

Станом на 15:10 відомо про 20 поранених громадян віком від 19 до 84 років

- повідомили у поліції.

Наразі до поліції, як вказано, надійшло 44 повідомлення про отримання поранень та руйнування житла і майна громадян.

Доповнення

Ворог здійснив черговий масований обстріл Запоріжжя із застосуванням БпЛА. За даними поліції, пошкоджені будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, будівля та гуртожитки університету, а також транспортні засоби громадян.

Вибухи у Запоріжжі 7 липня: збільшилась кількість постраждалих - 17 поранених07.07.25, 13:51 • 700 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Національна поліція України
Запоріжжя
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