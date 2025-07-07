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Уже 71 постраждалий від ранкових атак рф у Харкові, одна людина померла

Київ • УНН

 • 602 перегляди

У Харкові зросла кількість постраждалих від російських ударів дронами до 71 особи, серед них 7 дітей. Одна жінка померла в лікарні після отриманих поранень.

Уже 71 постраждалий від ранкових атак рф у Харкові, одна людина померла

У Харкові, який за ранок сьогодні зазнав двох ударів російських військ дронами, кількість постраждалих зросла до 71, одна людина померла у лікарні, повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

Зараз кількість постраждалих зросла до 71 особи, серед них 7 дітей. Ще одна жінка померла у лікарні, на жаль

- написав Терехов.

Доповнення

За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок ударів російських БпЛА по Харкову 7 липня у період з 5:20 до 5:45 по Шевченківському та Слобідському районах постраждали 36 людей, серед них - четверо дітей: двоє братів, віком 7 та 11 років, дістали поранення від уламків скла, у трирічної дівчинки - гостра реакція на стрес, у ще однієї дівчинки трьох років - вибухове поранення та акубаротравма.

Кількість людей, які отримали поранення або зазнали гострого шоку у Холодногірському районі через повторний удар рф, зросла до 34. Серед постраждалих двоє хлопців віком 7 та 17 років, а також дві дівчинки - 14 та 9 років. У дітей діагностовано гостру стресову реакцію.

"34-річна жінка, яка зазнала тяжкого поранення внаслідок атаки російських БпЛА по Холодногірському району міста Харкова, померла у лікарні", - уточнили у прокуратурі.

Атака рф на Запоріжжя: уже 20 постраждалих07.07.25, 15:38 • 610 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Ігор Терехов
Харків
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