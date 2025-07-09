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Россияне дважды атаковали Купянск 8 июля: есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 159 просмотра

Российская армия дважды обстреляла Купянск 8 июля. В результате атак погиб 68-летний мужчина, 65-летняя женщина получила ранения, а 66-летняя женщина испытала острый шок.

Россияне дважды атаковали Купянск 8 июля: есть погибший и раненые

Российская армия обстреляла город Купянск Харьковской области дважды после полудня во вторник, 8 июля. В результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения и острую шоковую реакцию. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.

Детали

Отмечается, что во вторник, 8 июля, около 12:40 российские войска нанесли авиационный удар по г. Купянск.

В результате атаки взрывное ранение получила 65-летняя женщина

- говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что повреждены жилые дома. По предварительным данным, враг применил ФАБ-500.

Около 16:10 оккупанты совершили артиллерийский обстрел города. Погиб 68-летний мужчина. Женщина 66 лет получила острый шок

- рассказали в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины).

Напомним

В Харькове количество пострадавших в результате атаки РФ 7 июля на Холодногорский район возросло до 39, среди них 3 детей. Всего по Харьковщине 1 человек погиб, 40 пострадали, враг применял различные виды вооружения.

Жителей Николаевщины призвали избегать прибрежных районов из-за угрозы обстрелов рф08.07.25, 13:03 • 1173 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
FAB-500
Харьковская область
Купянск
Харьков
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