Россияне дважды атаковали Купянск 8 июля: есть погибший и раненые
Киев • УНН
Российская армия дважды обстреляла Купянск 8 июля. В результате атак погиб 68-летний мужчина, 65-летняя женщина получила ранения, а 66-летняя женщина испытала острый шок.
Российская армия обстреляла город Купянск Харьковской области дважды после полудня во вторник, 8 июля. В результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения и острую шоковую реакцию. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.
Детали
Отмечается, что во вторник, 8 июля, около 12:40 российские войска нанесли авиационный удар по г. Купянск.
В результате атаки взрывное ранение получила 65-летняя женщина
В прокуратуре сообщили, что повреждены жилые дома. По предварительным данным, враг применил ФАБ-500.
Около 16:10 оккупанты совершили артиллерийский обстрел города. Погиб 68-летний мужчина. Женщина 66 лет получила острый шок
Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины).
Напомним
В Харькове количество пострадавших в результате атаки РФ 7 июля на Холодногорский район возросло до 39, среди них 3 детей. Всего по Харьковщине 1 человек погиб, 40 пострадали, враг применял различные виды вооружения.
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