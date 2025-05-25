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Удар по Куп'янську: авіабомба ФАБ-500 забрала життя двох жінок, є поранені і руйнування

Київ • УНН

 • 1016 перегляди

російські війська скинули авіабомбу на житлові квартали Куп'янська. Загинули дві жінки, ще троє людей отримали поранення, також пошкоджено житлові будинки.

Удар по Куп'янську: авіабомба ФАБ-500 забрала життя двох жінок, є поранені і руйнування

У неділю, 25 травня, російські війська скинули авіаційну бомбу на Куп’янськ Харківської області, що призвело до загибелі людей. Про це повідомив в Telegram начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

За даними Синєгубова, окупанти скинули авіаційну бомбу ФАБ-500 на житлові квартали Куп’янська. В результаті загинули дві жінки 85 і 56 років, ще постраждали 60-річний чоловік, 75-річна і 68-річна жінки.

Крім того, постраждали житлові будинки, частина з них була зруйнована. Медики надають постраждалим людям необхідну допомогу.

Нагадаємо

У Миколаєві після російської атаки тривають пошуки жінки під завалами. За словами начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, в області зафіксовано 32 збиття, але є загиблі та поранені. Зокрема, зруйновано два поверхи п'ятиповерхівки.

Також УНН повідомляв, що впродовж доби росіяни обстріляли 50 населених пунктів Сумщини. Є загиблі та поранені серед цивільних, також було пошкоджено інфраструктуру.

Євген Устименко

Євген Устименко

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