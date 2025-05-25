Удар по Купянску: авиабомба ФАБ-500 забрала жизни двух женщин, есть раненые и разрушения

В воскресенье, 25 мая, российские войска сбросили авиационную бомбу на Купянск Харьковской области, что привело к гибели людей. Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По данным Синегубова, оккупанты сбросили авиационную бомбу ФАБ-500 на жилые кварталы Купянска. В результате погибли две женщины 85 и 56 лет, еще пострадали 60-летний мужчина, 75-летняя и 68-летняя женщины.

Кроме того, пострадали жилые дома, часть из них была разрушена. Медики оказывают пострадавшим людям необходимую помощь.

Напомним

В Николаеве после российской атаки продолжаются поиски женщины под завалами. По словам начальника Николаевской ОВА Виталия Кима, в области зафиксировано 32 сбития, но есть погибшие и раненые. В частности, разрушены два этажа пятиэтажки.

Также УНН сообщал, что в течение суток россияне обстреляли 50 населенных пунктов Сумщины. Есть погибшие и раненые среди гражданских, также была повреждена инфраструктура.