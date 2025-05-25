170 обстрілів по 50 населених пунктах Сумщини здійснили росіяни минулої доби: є загиблі та поранені - ОВА
Київ • УНН
Протягом доби росіяни обстріляли 50 населених пунктів Сумщини, найбільше у Сумському, Конотопському та Шосткинському районах. Є загиблі та поранені серед цивільних, пошкоджено інфраструктуру.
Протягом доби 24 травня росіяни здійснили близько 170 обстрілів по 50 населених пунктах Сумщини. Зокрема у Сумському, Конотопському та Шосткинському районах. На жаль є загиблі та поранені цивільні повідомила ОВА Сумської області пише УНН.
Протягом доби, з ранку 24 травня до ранку 25 травня 2025 року, російські війська здійснили майже 170 обстрілів по 50 населених пунктах у 17 територіальних громадах області. Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби, на жаль, є загиблі й поранені мирні жителі. У Великописарівській громаді внаслідок ударів КАБами загинула 51-річна жінка, поранено 43-річного чоловіка. У Буринській громаді внаслідок атаки БпЛА загинув шістдесятирічний чоловік
Найбільше обстрілів, як повідомляється, зафіксовано у Сумському, Конотопському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА:
- понад 20 ударів КАБами;
- 30 ударів РСЗВ;
- понад 20 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив ракетні удари та удари БпЛА й FPV-дронами по території Сумщини. Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема у Юнаківській, Великописарівській та Середино-Будській громадах пошкоджені приватні житлові будинки.
У Конотопській та Сумській громадах пошкоджено нежитлові приміщення.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 133 людини
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що російські війська знову атакували Велику Писарівку керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула жінка, поранено чоловіка, пошкоджено житлові будинки.