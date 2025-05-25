170 обстрілів по 50 населених пунктах Сумщини здійснили росіяни минулої доби: є загиблі та поранені - ОВА

$41.500.00
46.930.00
ukenru
П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися
24 травня, 16:10 • 75971 перегляди

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 10:54 • 57511 перегляди

Зеленський повідомив про другий день обміну у форматі "1000 на 1000": ще 307 українських захисників удома

24 травня, 08:00 • 77673 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

Ексклюзив
23 травня, 14:43 • 130453 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну

23 травня, 14:05 • 106978 перегляди

Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

23 травня, 12:17 • 75025 перегляди

Уряд доповнив перелік корисних копалин загальнодержавного значення: для чого

23 травня, 11:54 • 83371 перегляди

"Він був всюди свій": у Києві попрощалися з Максимом Неліпою

Ексклюзив
23 травня, 11:31 • 69755 перегляди

Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам

Ексклюзив
23 травня, 10:55 • 53884 перегляди

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних, який проігнорував два судових засідання через поїздку за кордон, не отримував на неї дозволу – САП

23 травня, 09:52 • 53425 перегляди

Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між рф та Україною

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.9м/с
75%
748мм
Популярнi новини

Армії рф вдалося закріпитись у чотирьох населених пунктах на Сумщині - DeepState

24 травня, 22:44 • 20431 перегляди

Ворожий обстріл Києва: багато постраждалих, руйнування в різних районах

24 травня, 23:49 • 47267 перегляди

Повітряні Сили повідомляють про ракети над Україною: напрямки руху

25 травня, 00:00 • 23067 перегляди

Загроза балістичних ракет зберігається: оновлені напрямки руху

25 травня, 00:12 • 19325 перегляди

«Дружній вогонь»: що відомо про ймовірну атаку росіянами власного літака

25 травня, 01:50 • 24701 перегляди
Публікації

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 77674 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 130454 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 196943 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 290055 перегляди

Багатогранний Артур Гатунок або як мережа Yabluka роками торгує "сірою" технікою

22 травня, 13:44 • 371380 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Каш Пател

Віталій Кличко

Джо Байден

Юрій Ігнат

Марко Рубіо

Актуальні місця

Київ

Сумська область

Харків

Харківська область

Миколаїв

Реклама
УНН Lite

П’ять перевірених серіалів від Netflix які не розчарували: що подивитися

24 травня, 16:10 • 75971 перегляди

У Біллі Джоела діагностовано рідкісне захворювання мозку, концерти скасовано

23 травня, 19:29 • 23290 перегляди

Вихід другої частини "Диявол носить Prada" очікується 1 травня 2026 року

23 травня, 18:15 • 23625 перегляди

Лелека Грицик викинув найслабше лелеченя з гнізда: в якому стані малеча

23 травня, 17:58 • 30109 перегляди

Зірка "Гаррі Поттера" Віктор Крам пережив екстрену операцію

23 травня, 15:23 • 35674 перегляди
Актуальне

Bild

Безпілотний літальний апарат

Telegram

The Guardian

Facebook

170 обстрілів по 50 населених пунктах Сумщини здійснили росіяни минулої доби: є загиблі та поранені - ОВА

Київ • УНН

 • 1610 перегляди

Протягом доби росіяни обстріляли 50 населених пунктів Сумщини, найбільше у Сумському, Конотопському та Шосткинському районах. Є загиблі та поранені серед цивільних, пошкоджено інфраструктуру.

170 обстрілів по 50 населених пунктах Сумщини здійснили росіяни минулої доби: є загиблі та поранені - ОВА

Протягом доби 24 травня росіяни здійснили близько 170 обстрілів по 50 населених пунктах Сумщини. Зокрема у Сумському, Конотопському та Шосткинському районах. На жаль є загиблі та поранені цивільні повідомила ОВА Сумської області пише УНН.

Протягом доби, з ранку 24 травня до ранку 25 травня 2025 року, російські війська здійснили майже 170 обстрілів по 50 населених пунктах у 17 територіальних громадах області. Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби, на жаль, є загиблі й поранені мирні жителі. У Великописарівській громаді внаслідок ударів КАБами загинула 51-річна жінка, поранено 43-річного чоловіка. У Буринській громаді внаслідок атаки БпЛА загинув шістдесятирічний чоловік

- зазначено в повідомленні. 

Найбільше обстрілів, як повідомляється, зафіксовано у Сумському, Конотопському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА: 

  • понад 20 ударів КАБами;
    • 30 ударів РСЗВ;
      • понад 20 скидань ВОГ з БпЛА.

        Також ворог здійснив ракетні удари та удари БпЛА й FPV-дронами по території Сумщини. Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема у Юнаківській, Великописарівській та Середино-Будській громадах пошкоджені приватні житлові будинки.

        У Конотопській та Сумській громадах пошкоджено нежитлові приміщення.

        За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 133 людини

        - додали в ОВА. 

        Нагадаємо

        Раніше УНН писав, що російські війська знову атакували Велику Писарівку керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинула жінка, поранено чоловіка, пошкоджено житлові будинки. 

        Альона Уткіна

        Альона Уткіна

        СуспільствоВійна
        Сумська область
        Brent
        $64.89
        Bitcoin
        $107,670.90
        S&P 500
        $5,819.27
        Tesla
        $341.00
        Газ TTF
        $36.45
        Золото
        $3,360.50
        Ethereum
        $2,492.21