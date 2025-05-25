170 обстрелов по 50 населенным пунктам Сумщины осуществили россияне за прошедшие сутки: есть погибшие и раненые - ОВА
Киев • УНН
В течение суток россияне обстреляли 50 населенных пунктов Сумщины, больше всего в Сумском, Конотопском и Шосткинском районах. Есть погибшие и раненые среди гражданских, повреждена инфраструктура.
В течение суток 24 мая россияне совершили около 170 обстрелов по 50 населенным пунктам Сумщины. В частности в Сумском, Конотопском и Шосткинском районах. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские сообщила ОВА Сумской области пишет УНН.
В течение суток, с утра 24 мая до утра 25 мая 2025 года, российские войска совершили около 170 обстрелов по 50 населенным пунктам в 17 территориальных громадах области. В результате российских обстрелов территории области в течение суток, к сожалению, есть погибшие и раненые мирные жители. В Великописаревской громаде в результате ударов КАБами погибла 51-летняя женщина, ранен 43-летний мужчина. В Буринской громаде в результате атаки БпЛА погиб шестидесятилетний мужчина
Больше всего обстрелов, как сообщается, зафиксировано в Сумском, Конотопском и Шосткинском районах. Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, РСЗО и сброс ВОГ с БпЛА:
- более 20 ударов КАБами;
- 30 ударов РСЗО;
- более 20 сбросов ВОГ с БпЛА.
Также враг совершил ракетные удары и удары БпЛА и FPV-дронами по территории Сумщины. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В частности в Юнаковской, Великописаревской и Середино-Будской громадах повреждены частные жилые дома.
В Конотопской и Сумской громадах повреждены нежилые помещения.
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 133 человека
Напомним
Ранее УНН писал, что российские войска снова атаковали Великую Писаревку управляемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла женщина, ранен мужчина, повреждены жилые дома. .