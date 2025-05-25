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170 обстрелов по 50 населенным пунктам Сумщины осуществили россияне за прошедшие сутки: есть погибшие и раненые - ОВА

Киев • УНН

 • 1138 просмотра

В течение суток россияне обстреляли 50 населенных пунктов Сумщины, больше всего в Сумском, Конотопском и Шосткинском районах. Есть погибшие и раненые среди гражданских, повреждена инфраструктура.

170 обстрелов по 50 населенным пунктам Сумщины осуществили россияне за прошедшие сутки: есть погибшие и раненые - ОВА

В течение суток 24 мая россияне совершили около 170 обстрелов по 50 населенным пунктам Сумщины. В частности в Сумском, Конотопском и Шосткинском районах. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские сообщила ОВА Сумской области пишет УНН.

В течение суток, с утра 24 мая до утра 25 мая 2025 года, российские войска совершили около 170 обстрелов по 50 населенным пунктам в 17 территориальных громадах области. В результате российских обстрелов территории области в течение суток, к сожалению, есть погибшие и раненые мирные жители. В Великописаревской громаде в результате ударов КАБами погибла 51-летняя женщина, ранен 43-летний мужчина. В Буринской громаде в результате атаки БпЛА погиб шестидесятилетний мужчина

- указано в сообщении. 

Больше всего обстрелов, как сообщается, зафиксировано в Сумском, Конотопском и Шосткинском районах. Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, РСЗО и сброс ВОГ с БпЛА: 

  • более 20 ударов КАБами;
    • 30 ударов РСЗО;
      • более 20 сбросов ВОГ с БпЛА.

        Также враг совершил ракетные удары и удары БпЛА и FPV-дронами по территории Сумщины. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В частности в Юнаковской, Великописаревской и Середино-Будской громадах повреждены частные жилые дома.

        В Конотопской и Сумской громадах повреждены нежилые помещения.

        За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуировано 133 человека

        - добавили в ОВА. 

        Напомним

        Ранее УНН писал, что российские войска снова атаковали Великую Писаревку управляемыми авиабомбами. В результате обстрела погибла женщина, ранен мужчина, повреждены жилые дома. .

        Алена Уткина

        Алена Уткина

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