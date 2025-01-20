Сапери ДСНС знешкодили авіабомбу ФАБ-500 на Миколаївщині
Київ • УНН
У Первомайській громаді Миколаївського району виявили фугасну авіабомбу ФАБ-500. Сапери ДСНС успішно транспортували та знешкодили небезпечну знахідку у безпечній зоні.
Мешканці Первомайської громади, що в Миколаївському районі, знайшли фугасну авіабомбу ФАБ-500 поблизу населеного пункту.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає УНН.
Фахівці ДСНС прибули на місце, обережно дістали небезпечний предмет за допомогою спеціального обладнання та транспортували його до безпечної зони, де бомбу знищили.
Рятувальники вкотре нагадують: якщо помітили підозрілий предмет, не підходьте, не торкайтеся і негайно телефонуйте за номером "101".
У Генштабі ЗСУ раніше рекомендували уникати місць позначених маркуванням "Небезпечно міни!".
Не з'їжджати з доріг на узбіччя! Пересуватись потрібно лише твердими поверхнями.
А якщо побачили підозрілий предмет не підходьте до нього, не чіпайте і телефонуйте 101, 102 або 112.
Нагадаємо
За тиждень сапери Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 1557 вибухонебезпечних предметів.