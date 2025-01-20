Саперы ГСЧС обезвредили авиабомбу ФАБ-500 на Николаевщине
Киев • УНН
В Первомайской громаде Николаевского района обнаружили фугасную авиабомбу ФАБ-500. Саперы ГСЧС успешно транспортировали и обезвредили опасную находку в безопасной зоне.
Жители Первомайской громады, что в Николаевском районе, нашли фугасную авиабомбу ФАБ-500 вблизи населенного пункта.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
Специалисты ГСЧС прибыли на место, осторожно достали опасный предмет с помощью специального оборудования и транспортировали его в безопасную зону, где бомбу уничтожили.
Спасатели в очередной раз напоминают: если заметили подозрительный предмет, не подходите, не прикасайтесь и немедленно звоните по телефону «101».
В Генштабе ВСУ ранее рекомендовали избегать мест обозначенных маркировкой «Опасно мины!».
Не съезжать с дорог на обочину! Передвигаться нужно только по твердым поверхностям.
А если увидели подозрительный предмет не подходите к нему, не трогайте и звоните 101, 102 или 112.
Напомним,
За неделю саперы Государственной специальной службы транспорта обнаружили, изъяли и обезвредили 1557 взрывоопасных предметов.