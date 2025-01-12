За тиждень українські сапери знешкодили понад 1,5 тисячі вибухонебезпечних предметів

За тиждень сапери Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 1557 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

За тиждень сапери Державної спеціальної служби транспорту перевірили та очистили від вибухонебезпечних предметів територію, яка за розміром дорівнює площі міста Калуш, що на Івано-Франківщині,

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Зазначається, що з 05 по 12 січня групи розмінування Держспецтрансслужби виявили, вилучили та знешкодили 1557 вибухонебезпечних предметів. Розмінували та перевірили територію загальною площею 2767,18 гектара.

Найбільше вибухонебезпечних предметів вилучено у Херсонській обл. - 1159

Всього від початку широкомасштабної агресії російської федерації підрозділами Держспецтрансслужби виявлено, вилучено і знешкоджено 210299 вибухонебезпечних предметів.

Розміновано (перевірено) територію площею 182331,67 гектара:

- Автомобільних доріг – 1059,86 км

- Акваторії – 25,78 га

- Залізничних колій – 2736,21 км

- Лінії електромереж – 517,50 км

- Газогонів – 82,06 км

- Територій житлового призначення – 380,72 га

- Лісів – 466,75 га

Мешканців деокупованих територій просять не виходити в поля, ліси, лісосмуги, на водойми.

Уникайте місць позначених маркуванням "Небезпечно міни!". Не з'їжджайте з доріг на узбіччя! Пересуватись потрібно лише твердими поверхнями. А якщо побачили підозрілий предмет не підходьте до нього, не чіпайте і телефонуйте 101, 102 або 112!