За неделю украинские саперы обезвредили более 1,5 тысячи взрывоопасных предметов
Киев • УНН
Саперы Госспецтрансслужбы за неделю обезвредили 1557 взрывоопасных предметов, больше всего - на Херсонщине. Проверена территория площадью 2767 га, что равно размеру города Калуш.
За неделю саперы Государственной специальной службы транспорта обнаружили, изъяли и обезвредили 1557 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
За неделю саперы Государственной специальной службы транспорта проверили и очистили от взрывоопасных предметов территорию, которая по размеру равна площади города Калуш на Ивано-Франковщине,
Детали
Отмечается, что с 05 по 12 января группы разминирования Госспецтрансслужбы обнаружили, изъяли и обезвредили 1557 взрывоопасных предметов. Разминировали и проверили территорию общей площадью 2767,18 гектара.
Больше всего взрывоопасных предметов изъято в Херсонской обл. - 1159
Всего с начала широкомасштабной агрессии российской федерации подразделениями Госспецтрансслужбы обнаружено, изъято и обезврежено 210299 взрывоопасных предметов.
Разминирована (проверена) территория площадью 182331,67 гектара:
- Автомобильных дорог - 1059,86 км
- Акватории - 25,78 га
- Железнодорожных путей - 2736,21 км
- Линии электросетей - 517,50 км
- Газопроводов - 82,06 км
- Территорий жилого назначения - 380,72 га
- Лесов - 466,75 га
Жителей деоккупированных территорий просят не выходить в поля, леса, лесополосы, на водоемы.
Избегайте мест обозначенных маркировкой "Опасно мины!". Не съезжайте с дорог на обочину! Передвигаться нужно только по твердым поверхностям. А если увидели подозрительный предмет не подходите к нему, не трогайте и звоните 101, 102 или 112!
Напомним
В 2024 году в Украине разминировано 255 тыс га территорий, но требует разминирования еще 1-1,5 млн га. Над разминированием работает 59 саперных групп, еще 60 проходят аккредитацию.