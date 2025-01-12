За неделю украинские саперы обезвредили более 1,5 тысячи взрывоопасных предметов

За неделю саперы Государственной специальной службы транспорта обнаружили, изъяли и обезвредили 1557 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

За неделю саперы Государственной специальной службы транспорта проверили и очистили от взрывоопасных предметов территорию, которая по размеру равна площади города Калуш на Ивано-Франковщине,

Детали

Отмечается, что с 05 по 12 января группы разминирования Госспецтрансслужбы обнаружили, изъяли и обезвредили 1557 взрывоопасных предметов. Разминировали и проверили территорию общей площадью 2767,18 гектара.

Больше всего взрывоопасных предметов изъято в Херсонской обл. - 1159

Всего с начала широкомасштабной агрессии российской федерации подразделениями Госспецтрансслужбы обнаружено, изъято и обезврежено 210299 взрывоопасных предметов.

Разминирована (проверена) территория площадью 182331,67 гектара:

- Автомобильных дорог - 1059,86 км

- Акватории - 25,78 га

- Железнодорожных путей - 2736,21 км

- Линии электросетей - 517,50 км

- Газопроводов - 82,06 км

- Территорий жилого назначения - 380,72 га

- Лесов - 466,75 га

Жителей деоккупированных территорий просят не выходить в поля, леса, лесополосы, на водоемы.

Избегайте мест обозначенных маркировкой "Опасно мины!". Не съезжайте с дорог на обочину! Передвигаться нужно только по твердым поверхностям. А если увидели подозрительный предмет не подходите к нему, не трогайте и звоните 101, 102 или 112!