На Харківщині локалізували масштабну лісову пожежу після ворожого обстрілу - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині виникло 8 пожеж, найбільша з яких охопила 85 гектарів лісу біля Ізюма. Пожежу локалізовано, але загроза детонації боєприпасів залишається.
У Харківській області локалізували масштабну лісову пожежу, яка сталася внаслідок ворожого обстрілу. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Ворог поновив обстріли лісових насаджень, як і минулого року. Сьогодні маємо 8 пожеж, найбільші - біля Ізюма, де вогонь охопив 85 гектарів лісу. На ранок пожежу вдалося локалізувати, тліє лісова підстилка", - зазначив Синєгубов.
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"Загроза залишається, відбувається детонація залишених окупантами боєприпасів. Сильний вітер може збільшити площу займання. Населені пункти поряд із пожежею - під посиленою увагою. Напередодні вогонь поширився на житлові будинки, гаражі, складські та виробничі будівлі. Постраждалих немає", - додав голова Харківської ОВА.
Окрім того, він наголосив, що у випадку виникнення подальшої загрози населеному пункту буде проведена швидка евакуація людей.
Також Синєгубов повідомив про наслідки інших ворожих обстрілів. "росіяни продовжують терор цивільного населення Харківської області. Вранці в Золочеві ворог скинув керовану авіабомбу типу ФАБ-500 по району житлової забудови. Троє людей врятовані з-під завалів, дві дитини отримали поранення", - зазначив Синєгубов.
За його словами, удари зафіксовано по цивільній інфраструктурі на Куп’янському, Богодухівському, Ізюмському, Борівському напрямках.
Нагадаємо
Раніше голова Харківської ОВА повідомляв, що за минулу добу в Харківській області через ворожі обстріли було 9 постраждалих, у тому числі двоє дітей, є пошкодження пошти, закладу освіти, складів, енергомереж