Детонують боєприпаси, вогонь перекинувся на будинки: на Харківщині палає вже 85 гектарів
Київ • УНН
У Харківській області поблизу Ізюма масштабна пожежа охопила 85 гектарів лісу. Вогонь перекинувся на житлові будинки, детонують боєприпаси, триває евакуація.
У Харківській області фіксують поширення сильної лісової пожежі, що спалахнула на околиці міста Ізюм. Наразі розгорілось вже близько 85 гектарів. Детонують боєприпаси, палають житлові будинки. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.
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У неділю, 04 травня о 22:28 в ДСНС повідомили про поширення вогню на території Піщанського лісництва у Харківській області.
На території Піщанського лісництва на околиці міста Ізюм. Горить лісова підстилка на орієнтовній площі 85 га
За словами рятувальників, в результаті пожежі на території Піщанського лісництва спостерігається детонація вибухонебезпечних предметів, які залишили по собі російські окупанти.
"Вогонь поширився на дах двоповерхового житлового будинку, приватний житловий будинок, 4 гаражі та господарчі споруди, а також складські та виробничі будівлі, деревину на території майданчика лісового господарства", - розповіли у ДСНС про наслідки масштабної пожежі.
Зазначається, що в результаті вогняної надзвичайної події обійшлося без жертв та постраждалих.
Нагадаємо
У неділю, 04 травня, ворог завдав ударів реактивними системами залпового вогню по лісовим масивам Борівської громади Ізюмського району. В результаті обстрілів сталися пожежі на території Борівського лісництва на площі понад 2 га та на території Регіонального ландшафтного парку Червонооскільського природно-заповідного фонду на площі понад 5га.
Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що площа лісової пожежі, яка спалахнула після атаки рф, охопила вже понад 20 га. У лісі детонують залишені окупантами боєприпаси, готується евакуація місцевих жителів.
О 21:02 Олег Синєгубов повідовив, що лісова пожежа біля Ізюма швидко поширюється через вітер і вже горить 80 гектарів території. Вогонь перекинувся й на житлові будинки. Триває евакуація місцевих жителів.
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