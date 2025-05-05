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Лесные пожары в Харьковской области после ударов рф: детонируют боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей
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Детонируют боеприпасы, огонь перекинулся на дома: в Харьковской области пылает уже 85 гектаров

Киев • УНН

 • 288 просмотра

В Харьковской области вблизи Изюма масштабный пожар охватил 85 гектаров леса. Огонь перекинулся на жилые дома, детонируют боеприпасы, идет эвакуация.

Детонируют боеприпасы, огонь перекинулся на дома: в Харьковской области пылает уже 85 гектаров

В Харьковской области фиксируют распространение сильного лесного пожара, вспыхнувшего на окраине города Изюм. Сейчас разгорелось уже около 85 гектаров. Детонируют боеприпасы, горят жилые дома. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Детали

В воскресенье, 04 мая в 22:28 в ГСЧС сообщили о распространении огня на территории Песчанского лесничества в Харьковской области.

На территории Песчанского лесничества на окраине города Изюм. Горит лесная подстилка на ориентировочной площади 85 га

- говорится в сообщении.

По словам спасателей, в результате пожара на территории Песчанского лесничества наблюдается детонация взрывоопасных предметов, которые оставили после себя российские оккупанты.

"Огонь распространился на крышу двухэтажного жилого дома, частный жилой дом, 4 гаража и хозяйственные постройки, а также складские и производственные здания, древесину на территории площадки лесного хозяйства", - рассказали в ГСЧС о последствиях масштабного пожара.

Отмечается, что в результате огненного чрезвычайного происшествия обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним

В воскресенье, 04 мая, враг нанес удары реактивными системами залпового огня по лесным массивам Боровской громады Изюмского района. В результате обстрелов произошли пожары на территории Боровского лесничества на площади более 2 га и на территории Регионального ландшафтного парка Краснооскольского природно-заповедного фонда на площади более 5 га.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что площадь лесного пожара, вспыхнувшего после атаки рф, охватила уже более 20 га. В лесу детонируют оставленные оккупантами боеприпасы, готовится эвакуация местных жителей.

В 21:02 Олег Синегубов сообщил, что лесной пожар возле Изюма быстро распространяется из-за ветра и уже горит 80 гектаров территории. Огонь перекинулся и на жилые дома. Продолжается эвакуация местных жителей.

Спутники NASA зафиксировали пожар в районе аэродрома Кача в Крыму после атаки дронов02.05.25, 11:00 • 4588 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Олег Синегубов
Харьковская область
Изюм
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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