В Харьковской области локализовали масштабный лесной пожар после вражеского обстрела - ОВА
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела в Харьковской области возникло 8 пожаров, самый большой из которых охватил 85 гектаров леса возле Изюма. Пожар локализован, но угроза детонации боеприпасов остается.
В Харьковской области локализовали масштабный лесной пожар, произошедший в результате вражеского обстрела. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Враг возобновил обстрелы лесных насаждений, как и в прошлом году. Сегодня имеем 8 пожаров, самые большие - возле Изюма, где огонь охватил 85 гектаров леса. На утро пожар удалось локализовать, тлеет лесная подстилка", - отметил Синегубов.
Детонируют боеприпасы, огонь перекинулся на дома: в Харьковской области пылает уже 85 гектаров05.05.25, 00:33 • 16997 просмотров
"Угроза остается, происходит детонация оставленных оккупантами боеприпасов. Сильный ветер может увеличить площадь возгорания. Населенные пункты рядом с пожаром - под усиленным вниманием. Накануне огонь распространился на жилые дома, гаражи, складские и производственные здания. Пострадавших нет", - добавил глава Харьковской ОВА.
Кроме того, он подчеркнул, что в случае возникновения дальнейшей угрозы населенному пункту будет проведена быстрая эвакуация людей.
Также Синегубов сообщил о последствиях других вражеских обстрелов. "россияне продолжают террор гражданского населения Харьковской области. Утром в Золочеве враг сбросил управляемую авиабомбу типа ФАБ-500 по району жилой застройки. Три человека спасены из-под завалов, два ребенка получили ранения", - отметил Синегубов.
По его словам, удары зафиксированы по гражданской инфраструктуре на Купянском, Богодуховском, Изюмском, Боровском направлениях.
Напомним
Ранее глава Харьковской ОВА сообщал, что за минувшие сутки в Харьковской области из-за вражеских обстрелов было 9 пострадавших, в том числе двое детей, есть повреждения почты, учебного заведения, складов, энергосетей