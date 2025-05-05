В Харьковской области локализовали масштабный лесной пожар после вражеского обстрела - ОВА

В Харьковской области локализовали масштабный лесной пожар, произошедший в результате вражеского обстрела. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Враг возобновил обстрелы лесных насаждений, как и в прошлом году. Сегодня имеем 8 пожаров, самые большие - возле Изюма, где огонь охватил 85 гектаров леса. На утро пожар удалось локализовать, тлеет лесная подстилка", - отметил Синегубов.

Детонируют боеприпасы, огонь перекинулся на дома: в Харьковской области пылает уже 85 гектаров

"Угроза остается, происходит детонация оставленных оккупантами боеприпасов. Сильный ветер может увеличить площадь возгорания. Населенные пункты рядом с пожаром - под усиленным вниманием. Накануне огонь распространился на жилые дома, гаражи, складские и производственные здания. Пострадавших нет", - добавил глава Харьковской ОВА.

Кроме того, он подчеркнул, что в случае возникновения дальнейшей угрозы населенному пункту будет проведена быстрая эвакуация людей.

Также Синегубов сообщил о последствиях других вражеских обстрелов. "россияне продолжают террор гражданского населения Харьковской области. Утром в Золочеве враг сбросил управляемую авиабомбу типа ФАБ-500 по району жилой застройки. Три человека спасены из-под завалов, два ребенка получили ранения", - отметил Синегубов.

По его словам, удары зафиксированы по гражданской инфраструктуре на Купянском, Богодуховском, Изюмском, Боровском направлениях.

Напомним

Ранее глава Харьковской ОВА сообщал, что за минувшие сутки в Харьковской области из-за вражеских обстрелов было 9 пострадавших, в том числе двое детей, есть повреждения почты, учебного заведения, складов, энергосетей