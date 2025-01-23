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На Дніпропетровщині 135 шахтарів опинились у пастці на глибині 1300 метрів: подробиці порятунку

На Дніпропетровщині 135 шахтарів опинились у пастці на глибині 1300 метрів: подробиці порятунку

Київ • УНН

 • 27871 перегляди

На підстанції шахти сталася аварія, через яку заблокувало 135 гірників на глибині понад 1300 метрів. Завдяки спільним діям рятувальників ДСНС та фахівців підприємства всіх шахтарів вдалося врятувати.

На Дніпропетровщині сталась аварія на підстанції шахти глибиною понад 1300 метрів, заблоковані були 135 шахтарів. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що через аварію на одній із підстанцій у підземних виробках шахти одного з гірничодобувних підприємств регіону на глибині понад 1300 метрів опинилися заблокованими 135 шахтарів.

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Завдяки спільній роботі гірничорятувальників, фахівців підприємства та інших підрозділів ДСНС аварію вдалося ліквідувати.

Порятунок шахтарів вимагав застосування складної технології створення штучного навантаження шахтної кліті, яка дозволила безпечно підняти людей на поверхню

- йдеться у дописі.

За інформацією ДСНС, наразі рятувальні роботи завершено. Всі 135 шахтарів повернулися додому цілими та неушкодженими.

Нагадаємо

У Первомайській громаді Миколаївського району виявили фугасну авіабомбу ФАБ-500. Сапери ДСНС успішно транспортували та знешкодили небезпечну знахідку у безпечній зоні.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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