На Дніпропетровщині 135 шахтарів опинились у пастці на глибині 1300 метрів: подробиці порятунку

На Дніпропетровщині сталась аварія на підстанції шахти глибиною понад 1300 метрів, заблоковані були 135 шахтарів. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

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Зазначається, що через аварію на одній із підстанцій у підземних виробках шахти одного з гірничодобувних підприємств регіону на глибині понад 1300 метрів опинилися заблокованими 135 шахтарів.

Завдяки спільній роботі гірничорятувальників, фахівців підприємства та інших підрозділів ДСНС аварію вдалося ліквідувати.

Порятунок шахтарів вимагав застосування складної технології створення штучного навантаження шахтної кліті, яка дозволила безпечно підняти людей на поверхню - йдеться у дописі.

За інформацією ДСНС, наразі рятувальні роботи завершено. Всі 135 шахтарів повернулися додому цілими та неушкодженими.

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