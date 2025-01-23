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На Днепропетровщине 135 шахтеров оказались в ловушке на глубине 1300 метров: подробности спасения

На Днепропетровщине 135 шахтеров оказались в ловушке на глубине 1300 метров: подробности спасения

Киев  •  УНН

 • 3777 просмотра

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На подстанции шахты произошла авария, из-за которой заблокировало 135 горняков на глубине более 1300 метров. Благодаря совместным действиям спасателей ГСЧС и специалистов предприятия всех шахтеров удалось спасти.

На Днепропетровщине произошла авария на подстанции шахты глубиной более 1300 метров, заблокированы были 135 шахтеров. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Отмечается, что из-за аварии на одной из подстанций в подземных выработках шахты одного из горнодобывающих предприятий региона на глубине более 1300 метров оказались заблокированными 135 шахтеров.

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Благодаря совместной работе горноспасателей, специалистов предприятия и других подразделений ГСЧС аварию удалось ликвидировать.

Спасение шахтеров требовало применения сложной технологии создания искусственной нагрузки шахтной клети, которая позволила безопасно поднять людей на поверхность

- говорится в заметке.

По информации ГСЧС, сейчас спасательные работы завершены. Все 135 шахтеров вернулись домой целыми и невредимыми.

Напомним

В Первомайской громаде Николаевского района обнаружили фугасную авиабомбу ФАБ-500. Саперы ГСЧС успешно транспортировали и обезвредили опасную находку в безопасной зоне.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
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