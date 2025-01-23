На Днепропетровщине 135 шахтеров оказались в ловушке на глубине 1300 метров: подробности спасения

На Днепропетровщине произошла авария на подстанции шахты глубиной более 1300 метров, заблокированы были 135 шахтеров. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Отмечается, что из-за аварии на одной из подстанций в подземных выработках шахты одного из горнодобывающих предприятий региона на глубине более 1300 метров оказались заблокированными 135 шахтеров.

Благодаря совместной работе горноспасателей, специалистов предприятия и других подразделений ГСЧС аварию удалось ликвидировать.

Спасение шахтеров требовало применения сложной технологии создания искусственной нагрузки шахтной клети, которая позволила безопасно поднять людей на поверхность - говорится в заметке.

По информации ГСЧС, сейчас спасательные работы завершены. Все 135 шахтеров вернулись домой целыми и невредимыми.

Напомним

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