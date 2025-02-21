Наказали зруйнувати Оскільську греблю на Харківщині: двом російським генералам повідомили про підозру

Двом російським генералам, які віддавали накази на знищення греблі Оскільського водосховища на Харківщині восени 2022 року, повідомлено про підозру, передає УНН із посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, командування цими діями здійснювали:

▪️ генерал-лейтенант Олег Цоков, командувач 20-ю загальновійськовою армією західного військового округу росії;

▪️ генерал-лейтенант Олег Маковецький, командувач 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони рф.

Як повідомили у СБУ, за наказом Цокова 12 вересня 2022 року підпорядковані йому інженерно-саперні підрозділи замінували та підірвали щит першого затвору і дорожнього перекриття між будівлею ГЕС та галереєю стаціонарних механізмів.

Одночасно авіаційні групи рашистів під командуванням Маковецького прикривали ворожих саперів з повітря.

Після цього з 13 по 30 вересня 2022 року російські бомбардувальники регулярно обстрілювали греблю фугасними та керованими авіабомбами типу ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ та КАБ-1500.

Це призвело до неконтрольованого витоку води з акваторії водосховища на площі понад 120 квадратних кілометрів.

Ініційована Службою безпеки комплексна експертиза встановила факти завдання шкоди навколишньому природному середовищу на майже 4 млрд грн.

Додамо

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Цокову та Маковецькому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб);

▪️ ч. 2 ст. 28, ст. 441 (екоцид, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Також перевіряється інформація про можливу загибель Цокова на війні в Україні. Його смерть не є підставою для припинення розслідування кримінального провадження.

Тривають комплексні заходи, щоб покарати воєнних злочинців рф.

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