Російський генерал отримав підозру за смертоносний удар по Миколаївській облраді

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру генералу рф олександру дворнікову за наказ про ракетний удар по будівлі Миколаївської обласної ради "Іскандером" 29 березня 2022 року, де загинуло 36 людей, а 38 було поранено, повідомили у СБУ у четвер, пише УНН.

Служба безпеки зібрала докази воєнних злочинів з боку російського генерала армії Олександра Дворнікова - колишнього командувача Південного військового округу збройних сил рф. 29 березня 2022 року за його наказом окупанти здійснити ракетний удар по адміністративній будівлі Миколаївської обласної ради повідомили у СБУ.

Для здійснення повітряної атаки ворог застосував крилату ракету класу "земля-земля". Її запуск відбувся з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", який базувався на тимчасово окупованій території АР Крим.

Тоді унаслідок ворожого удару загинуло 36 людей. Ще 38 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Окрім того, під час вибуху було пошкоджено розташовані поруч багатоквартирні будинки, центр дитячої творчості, комерційні об’єкти та цивільні авто громадян.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дворнікову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, які спричинили загибель людей, вчинені за попередньою змовою групою осіб) - вказали у СБУ.

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Доповнення

За даними слідства, 29 березня 2022 року збройні сили рф здійснили ракетний удар по адмінбудівлі Миколаівської облдержадміністрації.