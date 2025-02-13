Российский генерал получил подозрение за смертоносный удар по Николаевскому облсовету
Киев • УНН
СБУ заочно сообщила о подозрении генералу РФ Александру Дворникову за приказ ракетного удара по Николаевскому облсовету. В результате атаки «Искандером» 29 марта 2022 года погибли 36 человек, 38 ранены.
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении генералу рф Александру Дворникову за приказ о ракетном ударе по зданию Николаевского областного совета «Искандером» 29 марта 2022 года, где погибли 36 человек, а 38 были ранены, сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.
Служба безопасности собрала доказательства военных преступлений со стороны российского генерала армии Александра Дворникова - бывшего командующего Южного военного округа вооруженных сил рф. 29 марта 2022 года по его приказу оккупанты осуществить ракетный удар по административному зданию Николаевского областного совета
Для осуществления воздушной атаки враг применил крылатую ракету класса «земля-земля». Ее запуск состоялся с оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», который базировался на временно оккупированной территории АР Крым.
Тогда в результате вражеского удара погибли 36 человек. Еще 38 - получили ранения различной степени тяжести.
Кроме того, во время взрыва были повреждены расположенные рядом многоквартирные дома, центр детского творчества, коммерческие объекты и гражданские авто граждан.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Дворникову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц)
Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.