Российский генерал получил подозрение за смертоносный удар по Николаевскому облсовету

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СБУ заочно сообщила о подозрении генералу РФ Александру Дворникову за приказ ракетного удара по Николаевскому облсовету. В результате атаки «Искандером» 29 марта 2022 года погибли 36 человек, 38 ранены.

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении генералу рф Александру Дворникову за приказ о ракетном ударе по зданию Николаевского областного совета «Искандером» 29 марта 2022 года, где погибли 36 человек, а 38 были ранены, сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.

Служба безопасности собрала доказательства военных преступлений со стороны российского генерала армии Александра Дворникова - бывшего командующего Южного военного округа вооруженных сил рф. 29 марта 2022 года по его приказу оккупанты осуществить ракетный удар по административному зданию Николаевского областного совета

сообщили в СБУ.

Для осуществления воздушной атаки враг применил крылатую ракету класса «земля-земля». Ее запуск состоялся с оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», который базировался на временно оккупированной территории АР Крым.

Тогда в результате вражеского удара погибли 36 человек. Еще 38 - получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, во время взрыва были повреждены расположенные рядом многоквартирные дома, центр детского творчества, коммерческие объекты и гражданские авто граждан.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Дворникову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц)

- указали в СБУ.

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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