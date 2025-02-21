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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Приказали разрушить Оскольскую плотину на Харьковщине: двум российским генералам сообщили о подозрении

Приказали разрушить Оскольскую плотину на Харьковщине: двум российским генералам сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 4173 просмотра

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СБУ сообщила о подозрении генералам рф Цокову и Маковецкому за уничтожение плотины Оскольского водохранилища. Ущерб окружающей среде оценивается в 4 млрд грн, затоплено более 120 кв. км территории.

Двум российским генералам, которые отдавали приказы на уничтожение плотины Оскольского водохранилища на Харьковщине осенью 2022 года, сообщено о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ.

По материалам дела, командование этими действиями осуществляли:

▪️ генерал-лейтенант Олег Цоков, командующий 20-й общевойсковой армией западного военного округа россии;

▪️ генерал-лейтенант Олег Маковецкий, командующий 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны рф.

Как сообщили в СБУ, по приказу Цокова 12 сентября 2022 года подчиненные ему инженерно-саперные подразделения заминировали и взорвали щит первого затвора и дорожного перекрытия между зданием ГЭС и галереей стационарных механизмов.

Одновременно авиационные группы рашистов под командованием Маковецкого прикрывали вражеских саперов с воздуха.

После этого с 13 по 30 сентября 2022 года российские бомбардировщики регулярно обстреливали плотину фугасными и управляемыми авиабомбами типа ФАБ-250, ФАБ-500, ОФАБ-500ШЛ и КАБ-1500.

Это привело к неконтролируемой утечке воды из акватории водохранилища на площади более 120 квадратных километров.

Инициированная Службой безопасности комплексная экспертиза установила факты нанесения ущерба окружающей природной среде почти на 4 млрд грн.

Добавим

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Цокову и Маковецкому о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц);

▪️ ч. 2 ст. 28, ст. 441 (экоцид, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Также проверяется информация о возможной гибели Цокова на войне в Украине. Его смерть не является основанием для прекращения расследования уголовного производства.

Продолжаются комплексные меры, чтобы наказать военных преступников рф.

Российский генерал получил подозрение за смертоносный удар по Николаевскому облсовету13.02.25, 13:15 • 35075 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКриминал и ЧП
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sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
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