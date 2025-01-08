Кількість постраждалих зросла до 33: у Запоріжжі завершились пошуково-рятувальні роботи

У Запоріжжі завершились пошуково-рятувальні роботи після удару рф, кількість постраждалих зросла до 33, передає УНН із посиланням на МВС.

"Запоріжжя. Пошуково-рятувальні роботи завершені. 13 людей загинули, 33 отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

У МВС нагадали, що російська армія завдала 2 удари (ФАБ-500 з УМПК) по місту.

Поліція врятувала 5 людей.

Нагадаємо

Завтра, 9 січня, у Запоріжжі буде оголошено день жалоби.