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Кількість постраждалих зросла до 33: у Запоріжжі завершились пошуково-рятувальні роботи

Київ • УНН

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Після двох ударів ФАБ-500 по Запоріжжю загинуло 13 людей, 33 отримали поранення. Пошуково-рятувальні роботи завершено, поліція врятувала 5 осіб.

У Запоріжжі завершились пошуково-рятувальні роботи після удару рф, кількість постраждалих зросла до 33, передає УНН із посиланням на МВС.

"Запоріжжя. Пошуково-рятувальні роботи завершені. 13 людей загинули, 33 отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

У МВС нагадали, що російська армія завдала 2 удари (ФАБ-500 з УМПК) по місту.

Поліція врятувала 5 людей.

Нагадаємо

Завтра, 9 січня, у Запоріжжі буде оголошено день жалоби.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
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