Кількість постраждалих зросла до 33: у Запоріжжі завершились пошуково-рятувальні роботи
Київ • УНН
Після двох ударів ФАБ-500 по Запоріжжю загинуло 13 людей, 33 отримали поранення. Пошуково-рятувальні роботи завершено, поліція врятувала 5 осіб.
У Запоріжжі завершились пошуково-рятувальні роботи після удару рф, кількість постраждалих зросла до 33, передає УНН із посиланням на МВС.
"Запоріжжя. Пошуково-рятувальні роботи завершені. 13 людей загинули, 33 отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
У МВС нагадали, що російська армія завдала 2 удари (ФАБ-500 з УМПК) по місту.
Поліція врятувала 5 людей.
Нагадаємо
Завтра, 9 січня, у Запоріжжі буде оголошено день жалоби.