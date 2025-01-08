Количество пострадавших возросло до 33: в Запорожье завершились поисково-спасательные работы
Киев • УНН
После двух ударов ФАБ-500 по Запорожью погибло 13 человек, 33 получили ранения. Поисково-спасательные работы завершены, полиция спасла 5 человек.
В Запорожье завершились поисково-спасательные работы после удара рф, количество пострадавших возросло до 33, передает УНН со ссылкой на МВД.
"Запорожье. Поисково-спасательные работы завершены. 13 человек погибли, 33 получили ранения", - говорится в сообщении.
В МВД напомнили, что российская армия нанесла 2 удара (ФАБ-500 с УМПК) по городу.
Полиция спасла 5 человек.
Напомним
Завтра, 9 января, в Запорожье будет объявлен день траура.