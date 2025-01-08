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Количество пострадавших возросло до 33: в Запорожье завершились поисково-спасательные работы

Количество пострадавших возросло до 33: в Запорожье завершились поисково-спасательные работы

Киев  •  УНН

 • 4998 просмотра

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После двух ударов ФАБ-500 по Запорожью погибло 13 человек, 33 получили ранения. Поисково-спасательные работы завершены, полиция спасла 5 человек.

В Запорожье завершились поисково-спасательные работы после удара рф, количество пострадавших возросло до 33, передает УНН со ссылкой на МВД.

"Запорожье. Поисково-спасательные работы завершены. 13 человек погибли, 33 получили ранения", - говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что российская армия нанесла 2 удара (ФАБ-500 с УМПК) по городу.

Полиция спасла 5 человек.

Напомним

Завтра, 9 января, в Запорожье будет объявлен день траура.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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